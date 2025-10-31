Атака дронами по Миколаївщині: пошкоджено лікарню та будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото «МикВісті», для ілюстрації

Вночі 31 жовтня росіяни масово атакували область безпілотниками «Shahed». Унаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок і три автомобілі.

Люди не постраждали, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також учора російська армія сім разів обстрілювала FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївській області були запроваджені графіки погодинних відключень, через обстріл енергетики.