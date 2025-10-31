Атака дронами по Миколаївщині: пошкоджено лікарню та будинки
Марія Хаміцевич
8:00, 31 жовтня, 2025
Вночі 31 жовтня росіяни масово атакували область безпілотниками «Shahed». Унаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок і три автомобілі.
Люди не постраждали, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також учора російська армія сім разів обстрілювала FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївській області були запроваджені графіки погодинних відключень, через обстріл енергетики.
