  • пʼятниця

    31 жовтня, 2025

  • 14°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атака дронами по Миколаївщині: пошкоджено лікарню та будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото «МикВісті», для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото «МикВісті», для ілюстрації

Вночі 31 жовтня росіяни масово атакували область безпілотниками «Shahed». Унаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок і три автомобілі.

Люди не постраждали, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також учора російська армія сім разів обстрілювала FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївській області були запроваджені графіки погодинних відключень, через обстріл енергетики.

Останні новини про: Війна в Україні

Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово
«Мадяр» оголосив набір до Сил безпілотних систем: понад 15 тис. вакансій
Вночі сили оборони збили 10 безпілотників над Миколаївщиною
Реклама

Читайте також:

новини

«Це вільний залишок. Розподілимо у 2026 році», — у міськраді Миколаєва пояснили, коли армії виділять отримані від приватизації ₴60 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Молодіжний громадський бюджет»

Ірина Олехнович
новини

Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва і запевнив, що наступного разу він прийде особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич: від початку війни Миколаїв передав більше 5 тисяч FPV-дронів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі сили оборони збили 10 безпілотників над Миколаївщиною
«Мадяр» оголосив набір до Сил безпілотних систем: понад 15 тис. вакансій
Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово

Вночі сили оборони збили 10 безпілотників над Миколаївщиною

«Це вільний залишок. Розподілимо у 2026 році», — у міськраді Миколаєва пояснили, коли армії виділять отримані від приватизації ₴60 млн