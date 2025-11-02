Балістичний удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла, серед них — двоє дітей

Наслідки атак по Миколаєву 1 листопада 2025 року. Фото: Миколаївська ОВА

Після російського удару по Миколаєву кількість постраждалих збільшилась — серед поранених дві дитини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, 1 листопада, близько 07:20, російські війська завдали удару балістичною ракетою, попередньо типу «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, по передмістю Миколаєва.

Зазначається, що загинув 20-річний чоловік. Поранення отримали 19 людей, серед них — 12-річний хлопець та 9-річна дівчинка.

Наслідки атак по Миколаєву 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС Наслідки атак по Миколаєву 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС

Станом на ранок 2 листопада у лікарнях залишаються 14 постраждалих, зокрема одна дитина. Усі перебувають у стабільному стані, їм надають необхідну медичну допомогу.

«Пошкоджено три АЗС, чотирнадцять транспортних засобів, один приватний будинок та лінія електропередач», — уточнили в ОВА.

Крім того, упродовж минулої доби ворог 12 разів атакував FPV-дронами території Очаківської та Куцурубської громад. Внаслідок одного з ударів у місті Очаків пошкоджено приватний будинок.

На щастя, жертв немає.

Нагадаємо, 31 жовтня російські війська двічі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, один багатоквартирний будинок та лінію електропередач.