Вночі Миколаїв атакували «Шахеди» і авіація: пошкоджено промисловий об’єкт
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:40, 05 листопада, 2025
-
Вночі та під ранок 5 листопада російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками «Shahed» і авіаційними засобами ураження.
Під удар потрапила промислова інфраструктура. Люди не постраждали, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також упродовж минулої доби росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району.
Нагадаємо, що за добу до цього російські війська 14 разів атакували FPV-дронами території Миколаївської області. Тоді були пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.