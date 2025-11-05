  • середа

Вночі Миколаїв атакували «Шахеди» і авіація: пошкоджено промисловий об’єкт

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Вночі та під ранок 5 листопада російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками «Shahed» і авіаційними засобами ураження.

Під удар потрапила промислова інфраструктура. Люди не постраждали, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також упродовж минулої доби росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська 14 разів атакували FPV-дронами території Миколаївської області. Тоді були пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач.

