Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки та електромережа

Наслідки російського удару по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби, 3 листопада, російські війська 14 разів атакували FPV-дронами території Очаківської, Куцурубської та Галицинівської громад Миколаївського району.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка безпілотники пошкодили приватний будинок і лінію електропередач, через що відбулося знеструмлення. Електропостачання відновили о 13:16.

У селі Лимани також пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 листопада росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами». Тоді внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл. Також один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.