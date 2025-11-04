Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки та електромережа
8:00, 04 листопада, 2025
Минулої доби, 3 листопада, російські війська 14 разів атакували FPV-дронами території Очаківської, Куцурубської та Галицинівської громад Миколаївського району.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дмитрівка безпілотники пошкодили приватний будинок і лінію електропередач, через що відбулося знеструмлення. Електропостачання відновили о 13:16.
У селі Лимани також пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 листопада росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами». Тоді внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл. Також один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.
