Росія обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини: пошкоджені будинки, є поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби, 4 листопада, російська армія завдала ударів по 29 населених пунктах Херсонської області, обстрілюючи житлові квартали, а також об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, офісне приміщення та кілька автомобілів. Троє людей дістали поранення.

Нагадаємо, що вночі та під ранок 5 листопада російські війська атакували також і Миколаїв ударними безпілотниками «Shahed» та авіацією. Під удар потрапила промислова інфраструктура.