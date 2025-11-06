  • четвер

Обстріли Херсонщини: двоє поранених, пошкоджені будинки й техніка

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполція

Минулої доби війська Росії продовжували обстріли населених пунктів Херсонщини. Під ударом опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура області.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Пошкоджено три багатоповерхівки, три приватні будинки, приватні автомобілі та спецтехніку. Поранено двох людей.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія завдала ударів по 29 населених пунктах Херсонської області, обстрілюючи житлові квартали, а також об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Тоді поранення дістали троє людей.

