Клуб

На Херсонщині через обстріли поранено сімох людей, пошкоджені будинки й газопровід

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла 31 населений пункт Херсонської області. Поранення отримали семеро людей, серед них дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок атак пошкоджені газопровід, дві багатоповерхівки, дванадцять приватних будинків, гараж, автомобілі та господарча споруда.

Нагадаємо, що росіяни також обстрілювали і Миколаївську область. Внаслідок чого в одному із сіл пошкоджено дачний будинок.

