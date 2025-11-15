Російські війська обстріляли будинок у Херсоні: постраждала медпрацівниця
Анна Гакман
12:04, 15 листопада, 2025
У Центральному районі Херсона російська армія обстріляла житловий будинок, внаслідок чого постраждала 51-річна медпрацівниця.
Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, під час атаки жінка отримала контузію.
«Внаслідок атаки постраждала 51-річна медпрацівниця. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя. Постраждалу шпиталізували», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 14 листопада, російські війська атакували Херсонщину, внаслідок чого загинула одна людина, а ще семеро дістали поранення.
Зокрема, російські військові завдали ударів по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.
