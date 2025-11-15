  • субота

    15 листопада, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська обстріляли будинок у Херсоні: постраждала медпрацівниця

Обстріл Корабельного району Херсона, архівне фото: Херсонська ОВАОбстріл Корабельного району Херсона, архівне фото: Херсонська ОВА

У Центральному районі Херсона російська армія обстріляла житловий будинок, внаслідок чого постраждала 51-річна медпрацівниця.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, під час атаки жінка отримала контузію.

«Внаслідок атаки постраждала 51-річна медпрацівниця. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя. Постраждалу шпиталізували», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 14 листопада, російські війська атакували Херсонщину, внаслідок чого загинула одна людина, а ще семеро дістали поранення.

Зокрема, російські військові завдали ударів по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

Останні новини про: Війна в Україні

Знову під загрозою: Запорізька АЕС втратила доступ до основної лінії електроживлення
На Миколаївщині російські війська завдали сім ударів FPV-дронами: пошкоджено будинок
Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА
Реклама

Читайте також:

новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА
На Миколаївщині російські війська завдали сім ударів FPV-дронами: пошкоджено будинок
Знову під загрозою: Запорізька АЕС втратила доступ до основної лінії електроживлення

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА

Стартувала «Зимова підтримка»: миколаївці можуть отримати ₴1 тис. від держави

Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету Миколаєва

Аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році