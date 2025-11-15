Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще семеро поранені

Дитячий майданчик у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Минулої доби, 14 листопада, російські війська атакували Херсонщину, внаслідок чого загинула одна людина, а ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, російські військові завдали ударів по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

— Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлі, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення, —повідомив Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ударами перебували Берислав, Білозерка, Високе, Петропавлівка, Новокаїри, Дудчани, Новоберислав, Золота Балка, Томарине, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Кізомис, Миролюбівка, Зеленівка, Софіївка, Дніпровське, Новомиколаївка, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Іванівка, Костирка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 листопада, російські війська сім разів били FPV-дронами по громадах Миколаївської області.