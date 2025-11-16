  • неділя

На Херсонщині через обстріли загинули двоє людей, восьмеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські військові упродовж минулої доби, 15 листопада, обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Двоє людей загинули, восьмеро — поранені.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни знову били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Через обстріл пошкоджені сім багатоповерхівок, 39 приватних будинків, гараж, автомобілі, автобус та газогін.

Також тієї ж доби російська армія дев’ять разів атакувала FPV-дронами і громади Миколаївської області.

Дев'ять атак FPV-дронів і шість збитих «Шахедів» на Миколаївщині за добу
Зеленський: Україна домовилась з Грецією про постачання газу
Вночі російські дрони вдарили по енергетиці Одещини
новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Анна Гакман
новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
Вночі російські дрони вдарили по енергетиці Одещини
Зеленський: Україна домовилась з Грецією про постачання газу
Дев’ять атак FPV-дронів і шість збитих «Шахедів» на Миколаївщині за добу

Дев’ять атак FPV-дронів і шість збитих «Шахедів» на Миколаївщині за добу

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Вночі російські дрони вдарили по енергетиці Одещини

Зеленський: Україна домовилась з Грецією про постачання газу