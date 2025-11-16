На Херсонщині через обстріли загинули двоє людей, восьмеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські військові упродовж минулої доби, 15 листопада, обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Двоє людей загинули, восьмеро — поранені.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни знову били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Через обстріл пошкоджені сім багатоповерхівок, 39 приватних будинків, гараж, автомобілі, автобус та газогін.

Також тієї ж доби російська армія дев’ять разів атакувала FPV-дронами і громади Миколаївської області.