Дрон атакував «швидку» в Херсоні: поранені двоє медиків

Росіяни атакували «швидку» в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА, для ілюстраціїРосіяни атакували «швидку» в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА, для ілюстрації

У Херсоні російський безпілотник увечері 16 листопада вдарив по автомобілю екстреної медичної допомоги, унаслідок чого травмувалися двоє медиків.

Про це повідомила Херсонська міська адміністрація.

За даними міської влади, 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. У 32-річного фельдшера зафіксували контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми.

Постраждалим надали необхідну допомогу. Надалі вони проходитимуть амбулаторне лікування.

За даними Херсонської обласної прокуратури, вибухівку скинули на автомобіль, коли медики прибули на виклик. У результаті атаки пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги.

Нагадаємо, що Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників. Програма передбачає створення системи виявлення, перехоплення та нейтралізації дронів РФ, що атакують населені пункти.

