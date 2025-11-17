На Херсонщині за тиждень знищили понад 2 тис. дронів РФ

Наслідки атак РФ по Херсонщині. Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора

Українські підрозділи за тиждень ліквідували 2306 із 2409 дронів, якими російські війська атакували Херсонщину.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

— Російські окупанти продовжують безжальну атакувати Херсонщину з дронів. Завдяки професіоналізму наших оборонців 2300 або 95% російських дронів були знищені, — зазначив Олександр Прокудін.

У межах Херсонської громади подавили або знищили 1174 із 1229 російських безпілотників.

Раніше повідомлялось, що за добу російські війська завдали ударів по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, обстрілюючи житлові райони кількох населених пунктів. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 дістали поранення.