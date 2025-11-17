Доба на Херсонщині: одна людина загинула, 11 отримали поранення

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська завдали ударів по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, обстрілюючи житлові райони кількох населених пунктів. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 дістали поранення.

Про це 17 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, два приватні домогосподарства, газогін, автомобілі швидкої допомоги, господарська споруда та легковик.

Нагадаємо, що Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників. Програма передбачає створення системи виявлення, перехоплення та нейтралізації дронів РФ, що атакують населені пункти.