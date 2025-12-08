Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня
22:09, 08 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у вівторок, 9 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла по 14 годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 — 00:00 - 01:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 12 годин
1.2 — 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 20:30
Всього: 13 годин
2.1 — 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 11 годин
2.2 — 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 18:00 - 22:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
3.1 — 04:00 - 07:30; 11:00 - 17:30; 21:30 - 00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
3.2 — 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин
4.1 — 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30
Всього: 11 годин
4.2 — 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:00; 13:30 - 18:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
5.1 — 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30
Всього: 14 годин
5.2 — 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30
Всього: 12 годин
6.1 — 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин
6.2 — 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00
Всього: 13 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
