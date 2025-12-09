Росіяни п’ять разів били FPV-дронами по Миколаївщині
Учора, 8 грудня, російська армія знову обстрілювала Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації
Під атаки потрапила Очаківська громада, куди росіяни п’ять разів скерували FPV-дрони. Попередньо, обстріли не спричинили руйнувань і ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 7 грудня російська армія вдарила по Миколаївщині керованими авіаційними бомбами.
