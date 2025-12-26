На горі Захар Беркут зупинився підйомник з 80 пасажирами: їх знімають рятувальники
Марія Хаміцевич
14:00, 26 грудня, 2025
На горі Захар Беркут у Львівській області зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 людей.
Повідомлення про зупинку підйомника надійшло до рятувальників 26 грудня об 11:50, повідомили у ДСНС Львівської області.
Станом на 13:04 рятувальники зняли з підйомника 42 людей, серед них — 22 дитини.
Роботи тривають. На підйомнику залишаються інші пасажири. До операції залучили 42 рятувальників та сім одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо, раніше прикордонники Карпатського загону оприлюднили кадри зі своєї роботи на українсько-польському напрямку, де випав перший сніг. Також прикордонники закликали туристів бути уважними, не сходити з позначених маршрутів та дотримуватися правил перебування в прикордонній зоні.
