 Відбудеться експериментальний проєкт підвезення школярів у Миколаївській області

Клуб

На Миколаївщині запустять пілотний проєкт із покращення підвозу школярів

Шкільний автобус у Миколаєві, серпень 2019 року, архівне фото «МикВісті»Шкільний автобус у Миколаєві, серпень 2019 року, архівне фото МикВісті

На Миколаївщині планують запустити експериментальний проєкт, який має покращити підвезення дітей до шкіл.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації, нещодавно під час наради з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім порушив питання підвозу дітей до шкіл.

За його словами, батьки школярів регулярно скаржаться на складнощі з доїздом до навчальних закладів.

— Через значну кількість звернень батьків наших школярів є необхідність допрацювати цю реформу. Миколаївщина готова пілотувати проєкт, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, у Миколаївської області діти щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою з села Андрієво-Зорине до Калинівки у Березанській громаді, щоб дістатися школи та садочка.

За словами водія шкільного автобуса Федора Вісленка, цією дорогою щодня їздять діти від трьох років до садочка, а також учні з 1 по 11 клас.

Школярі з Миколаївської області щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою, фото: МикВісті/Аліна ВісленкоШколярі з Миколаївської області щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою, фото: МикВісті/Аліна Вісленко
Школярі з Миколаївської області щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою, фото: МикВісті/Аліна ВісленкоШколярі з Миколаївської області щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою, фото: МикВісті/Аліна Вісленко

У коментарі «МикВісті» асистентка вчителя Аліна Рибченко розповіла, що шкільний автобус перевозить 26 дітей та 4 вчителів. За її словами, дорога до школи в Калинівці займає близько години, і дітей часто нудить, тому доводиться зупинятися по два-три рази.

