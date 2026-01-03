Удар РФ по Харкову: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла жінки та дитини
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
10:21, 03 січня, 2026
-
У Харкові, під час пошуково-рятувальної операції на місці російського удару по багатоповерхівці, деблокували тіла загиблої жінки та трирічної дитини.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, також постраждали 27 людей, серед них — 6-місячний хлопчик. Наразі рятувальні роботи тривають. На місці влучання працюють екстрені служби, які продовжують розбирати завали та надавати допомогу постраждалим.
Він зазначив, що область атакували дві ракети «Іскандер-М», два БпЛА типу «Герань-2» fpv-дрон та три БпЛА.
Зазначається, що у Харкові зруйнована торгівельно-офісна будівля, пошкоджені вікна у 25 будинках, а також лікарні, заклади освіти та 33 автомобілі.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що протягом ночі рятувальники деблокували з-під уламків тіла двох людей — 22-річної жінки та трирічного хлопчика.
Нагадаємо, російський удар по Харкову стався 2 січня. Внаслідок атаки було зруйновано житлову багатоповерхівку у Київському районі міста.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.