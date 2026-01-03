 З-під завалів у Харкові дістали тіла жінки та дитини

Удар РФ по Харкову: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла жінки та дитини

З-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНСЗ-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНС

У Харкові, під час пошуково-рятувальної операції на місці російського удару по багатоповерхівці, деблокували тіла загиблої жінки та трирічної дитини.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, також постраждали 27 людей, серед них — 6-місячний хлопчик. Наразі рятувальні роботи тривають. На місці влучання працюють екстрені служби, які продовжують розбирати завали та надавати допомогу постраждалим.

З-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНСЗ-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНС
З-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНСЗ-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНС

Він зазначив, що область атакували дві ракети «Іскандер-М», два БпЛА типу «Герань-2» fpv-дрон та три БпЛА.

Зазначається, що у Харкові зруйнована торгівельно-офісна будівля, пошкоджені вікна у 25 будинках, а також лікарні, заклади освіти та 33 автомобілі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що протягом ночі рятувальники деблокували з-під уламків тіла двох людей — 22-річної жінки та трирічного хлопчика.

З-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНСЗ-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНС
З-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНСЗ-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНС
З-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНСЗ-під завалів багатоповерхівки у Харкові дістали тіла жінки та дитини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російський удар по Харкову стався 2 січня. Внаслідок атаки було зруйновано житлову багатоповерхівку у Київському районі міста.

