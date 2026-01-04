У Миколаєві зіткнулися Volkswagen і Chevrolet: обох водіїв госпіталізували
У Миколаєві на вулиці Троїцькій сталася ДТП за участю Volkswagen Touareg і Chevrolet Aveo. Обидва водії отримали травми та потрапили до лікарні.
За даними поліції, аварія трапилася сьогодні, 4 січня, близько 17:00 біля будинку №152. За кермом Volkswagen перебував 28-річний чоловік, а Chevrolet — 27-річний водій.
Слідчі попередньо кваліфікували аварію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України - «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами».
Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали водія, який порушував комендантську годину, а на вимогу поліцейських намагався втікти від правоохоронців.
