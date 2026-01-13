У Миколаєві близько чотирьох тисяч квартир неприватизовані

Мікрорайон Соляні, ілюстративне фото: Autostrada

Близько 4 тисяч квартир у Миколаєві залишаються неприватизованими й з часом можуть перейти у комунальну власність.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими».

Як розповів перший заступник міського голови Віталій Луков, у Миколаєві налічується від 135 до 140 тисяч квартир, з яких близько 4 тисяч — неприватизовані.

— Люди, приводьте до ладу своє житло, у вас є право на приватизацію, скористайтеся ним. Інакше може настати час, коли ви його вже втратите. Якщо зараз ви живете в неприватизованій квартирі, закон може змінитися, і ви вже не зможете її приватизувати, і будете змушені це житло орендувати в міста, — сказав у коментарі «МикВісті» Віталій Луков.

Крім того, за словами Віталія Лукова, були випадки, коли через обстріли квартири миколаївців пошкоджували або були зруйновані, проте мешканці залишились без компенсації, тому що юридично житло належить місту.

— Зараз буває таке, що житло руйнується або пошкоджується. І людина не має права на компенсацію, бо це житло їй де-юре не належить, вона його орендує. У нас є такі випадки, і їх не один, коли люди втратили квартиру через бомбардування і нічого не отримали, бо квартира де-юре належала місту. Це сталося тому, що за 30 років люди не скористалися правом приватизації. В Миколаєві таких квартир близько 4 тисяч, — додав Віталій Луков.

Хто може приватизувати квартиру та які документи потрібні?

Як розповів Віталій Луков, право на приватизацію мають мешканці міста — наймачі квартир комунальної власності та члени їхніх сімей, які проживають у цьому житлі на законних підставах. Саме вони можуть подати заяву на приватизацію через ЦНАП.

Послуга офіційно безкоштовна. Водночас заявникам доведеться оплачувати супутні витрати — наприклад, виготовлення технічного паспорта та довідки з «Ощадбанку» про невикористання житлових чеків (це умовна «валюта», яку держава запровадила у 1992-му році для безоплатної приватизації житла).

Які документи потрібні:

заява на приватизацію квартири (бланк дають у ЦНАПі);

технічний паспорт на квартиру;

копія ордера на квартиру;

договір найму житла.