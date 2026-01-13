 Обстріл Одеської області 13 січня

Росія вночі атакувала Одесу: пошкоджені будинки, лікарня та дитячий садок, є постраждалі

Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС

Вночі 13 січня російські війська завдали удару по Одесі ударними безпілотниками. В результаті обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено мирних жителів.

За даними ДСНС Одеської області, в результаті попадання дронів виникли пожежі в новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також в гаражі з легковим автомобілем поруч. Рятувальники вже ліквідували всі загоряння.

Ударною хвилею і уламками також пошкоджені фасади і вікна шести багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка. Також пошкоджені два гаражі і дев'ять автомобілів. Постраждали п'ятеро людей. Всім пораненим надається необхідна медична допомога.

Глава МВА Сергій Лисак підтвердив, що в результаті атак в центральній частині Одеси пошкоджені житлові будинки та об'єкти соціальної сфери, зокрема лікарня, дитячий садок і школа.

За його словами, на місцях ударів розгорнули оперативні штаби, працюють комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: МВАОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: МВА
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС
Обстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНСОбстріл Одеської області 13 січня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 12 січня російські війська завдали удару по об'єктах енергетики в Одеській області. Через обстріл без світла залишилися близько 33,5 тисячі споживачів в області.

