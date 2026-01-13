Обстріли Херсонщини за добу: пошкоджені багатоповерхівки й приватні будинки, є загиблий

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Російські війська упродовж минулої доби обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Про це вранці 13 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, мікроавтобус і легковий автомобіль.

Загибла людина та троє поранених — жителі Херсонської громади. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Нагадаємо, нещодавно російські війська також обстріляли лікарню в Херсоні. Тоді внаслідок атаки були поранені дві медсестри.