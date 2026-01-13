 Обстріл Херсонської області 12 січня

  • вівторок

    13 січня, 2026

  • -5.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 13 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -5.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсонщини за добу: пошкоджені багатоповерхівки й приватні будинки, є загиблий

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція ХерсонщиниРосійські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Російські війська упродовж минулої доби обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Про це вранці 13 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, мікроавтобус і легковий автомобіль.

Загибла людина та троє поранених — жителі Херсонської громади. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Нагадаємо, нещодавно російські війська також обстріляли лікарню в Херсоні. Тоді внаслідок атаки були поранені дві медсестри.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вночі атакувала Одесу: пошкоджені будинки, лікарня та дитячий садок, є постраждалі
У США назвали удар «Орешником» по Львівщині небезпечною ескалацією
Комбінована атака Росії по передмістю Харкова: загинули четверо працівників «Нової пошти», зруйновано термінал
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві створили інтерактивну мапу зі сміттєвими баками

Юлія Бойченко
новини
ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

Анна Гакман
новини
У Миколаєві близько чотирьох тисяч квартир неприватизовані

Анна Гакман
новини
Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

Аліна Квітко
новини
«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Комбінована атака Росії по передмістю Харкова: загинули четверо працівників «Нової пошти», зруйновано термінал
У США назвали удар «Орешником» по Львівщині небезпечною ескалацією
Росія вночі атакувала Одесу: пошкоджені будинки, лікарня та дитячий садок, є постраждалі

ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

Переглянули рішення: Комітет Верховної Ради все ж підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ

1 година тому

Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Анна Гакман

Головне сьогодні