Будинки, підвал і сміття: у Миколаєві та області за добу виникли чотири пожежі

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області зареєстрували чотири пожежі в житлових і нежитлових будівлях.

Про це 13 січня повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Арбузинка Первомайського району загорілися прибудова та кімната у приватному будинку. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів.

У Миколаєві виникла пожежа сміття в будівлі, що не використовується. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.

У селі Доманівка Вознесенського району горіла покрівля літньої кухні на території приватного домоволодіння. Ймовірна причина займання — порушення правил пожежної безпеки під час користування піччю. Вогнеборці загасили пожежу на площі 7 квадратних метрів.

Ще одна пожежа сталася вночі у Миколаєві. У під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку загорівся підвал. Площа займання становила 2 квадратні метри.

Також у Миколаєві було коротке замикання електропроводки в електрощитовій на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, але загоряння не сталося.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.