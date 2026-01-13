 Пожежі у Миколаївській області 13 січня

  • вівторок

    13 січня, 2026

  • -5.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -5.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Будинки, підвал і сміття: у Миколаєві та області за добу виникли чотири пожежі

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області зареєстрували чотири пожежі в житлових і нежитлових будівлях.

Про це 13 січня повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Арбузинка Первомайського району загорілися прибудова та кімната у приватному будинку. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів.

Реклама

У Миколаєві виникла пожежа сміття в будівлі, що не використовується. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.

У селі Доманівка Вознесенського району горіла покрівля літньої кухні на території приватного домоволодіння. Ймовірна причина займання — порушення правил пожежної безпеки під час користування піччю. Вогнеборці загасили пожежу на площі 7 квадратних метрів.

Ще одна пожежа сталася вночі у Миколаєві. У під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку загорівся підвал. Площа займання становила 2 квадратні метри.

Також у Миколаєві було коротке замикання електропроводки в електрощитовій на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, але загоряння не сталося.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.

Останні новини про: Пожежі

Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік
У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: загинула власниця
У Миколаєві та області за добу сталося шість пожеж: на одній постраждав чоловік
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаєві хочуть спростити процедуру знесення дерев

Альона Коханчук
новини
Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві створили інтерактивну мапу зі сміттєвими баками

Юлія Бойченко
новини
ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

Анна Гакман
новини
У Миколаєві близько чотирьох тисяч квартир неприватизовані

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві та області за добу сталося шість пожеж: на одній постраждав чоловік
У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: загинула власниця
Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік

КУЛЬТУРА

Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

БЛАГОУСТРІЙ

ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

3 години тому

Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Анна Гакман

Головне сьогодні