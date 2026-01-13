Комбінована атака Росії по передмістю Харкова: загинули четверо працівників «Нової пошти», зруйновано термінал

Наслідки російської атаки по передмістю Харкова 13 січня. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 13 січня російські війська здійснили комбіновану атаку ракетами та ударними безпілотниками по передмістю Харкова. Внаслідок удару загинули четверо цивільних громадян, ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як зазначили в Харківській обласній прокуратурі, російські військові застосували тактику «комбінованого удару»: спочатку вдарили балістичними ракетами, після чого атакували територію ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу було зруйновано поштовий термінал компанії «Нова пошта». Рятувальники проводили пошукові роботи та деблокували людей, які опинилися під завалами. За інформацією ДСНС, на території терміналу сталися руйнування будівель і виникло кілька осередків пожежі на загальній площі близько 500 квадратних метрів. Співробітники служби врятували 30 людей, двох з них — з-під завалів зруйнованої будівлі.

У компанії «Нова пошта» уточнили, що внаслідок російського ракетного удару загинули четверо їхніх працівників: двоє співробітників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Ще четверо працівників зазнали поранень — троє співробітників сортувального центру та один водій партнера-перевізника. Постраждалі перебувають у лікарні під наглядом медиків, загрози їхньому життю немає.

У компанії зазначили, що перебувають на постійному зв’язку з родинами загиблих і надають усю необхідну допомогу. Також «Нова пошта» пообіцяла компенсувати вартість знищених посилок клієнтам.

Крім того, як зазначив міський голова Ігор Терехов, у самому Харкові ударний безпілотник типу «шахед» влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста. На місці влучання виникла пожежа.

Нагадаємо, вночі на 13 січня російські війська завдали удару по Одесі ударними безпілотниками. В результаті обстрілів пошкоджено будинки, лікарню та дитячий садок, є поранені мирні жителі.