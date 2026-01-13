 Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти на окупованій Донеччині

Мадяр повідомив, що СБС уразили склад боєприпасів та підстанції на окупованій Донеччині

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах на окупованій Донеччині.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, позивний «Мадяр».

«Птахи СБС «блеканули» Маріуполь та знищили склад РАО 51 А у Макіївці в ніч 12-13 січня», — йдеться у повідомленні.

Так, атаковано ПС «Мирна» 330 кВ в Маріуполі та транзитна станція для ПС «Азовської». На відео зафіксовані влучання безпілотників, після чого виникла пожежа.

За даними командувача СБС, вона є критичним елементом енергозабезпечення промисловості регіону і працює в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Також вночі українські безпілотники підірвали склад ракетно-артилерійського озброєння російської окупаційної армії в Макіївці. Крім того, атакували розташування окупантів на території місцевої нафтобази.

Сили безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах на окупованій Донеччині. Скриншот відео: СБССили безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах на окупованій Донеччині. Скриншот відео: СБС
Масштаби пожежі свідчать про втрату значних запасів окупантів. Макіївка використовується Росією як великий логістичний вузол для угруповання військ у Донецькій області. Свої війська і техніку вони розміщують в тому числі й на цивільних об’єктах.

Операції провели захисники 1 ОЦ СБС та батальйону «Кайрос» 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС.

Раніше Сили безпілотних систем завдали ударів по двох російських хімічних підприємствах, що виробляють вибухові речовини, а також по низці об’єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури Росії, зокрема по одному з нафтопереробних заводів.

