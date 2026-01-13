Мадяр повідомив, що СБС уразили склад боєприпасів та підстанції на окупованій Донеччині
- Світлана Іванченко
15:15, 13 січня, 2026
Підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах на окупованій Донеччині.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, позивний «Мадяр».
«Птахи СБС «блеканули» Маріуполь та знищили склад РАО 51 А у Макіївці в ніч 12-13 січня», — йдеться у повідомленні.
Так, атаковано ПС «Мирна» 330 кВ в Маріуполі та транзитна станція для ПС «Азовської». На відео зафіксовані влучання безпілотників, після чого виникла пожежа.
За даними командувача СБС, вона є критичним елементом енергозабезпечення промисловості регіону і працює в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.
Також вночі українські безпілотники підірвали склад ракетно-артилерійського озброєння російської окупаційної армії в Макіївці. Крім того, атакували розташування окупантів на території місцевої нафтобази.
Масштаби пожежі свідчать про втрату значних запасів окупантів. Макіївка використовується Росією як великий логістичний вузол для угруповання військ у Донецькій області. Свої війська і техніку вони розміщують в тому числі й на цивільних об’єктах.
Операції провели захисники 1 ОЦ СБС та батальйону «Кайрос» 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС.
Раніше Сили безпілотних систем завдали ударів по двох російських хімічних підприємствах, що виробляють вибухові речовини, а також по низці об’єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури Росії, зокрема по одному з нафтопереробних заводів.
