В Харківській ОВА показали знищений термінал «Нової пошти», де загинули люди

Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом. Фото: Харківська ОВА

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюднив фото наслідків російського обстрілу терміналу «Нової пошти» в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули чотири цивільні людини.

За його словами, зруйнована будівля, а також виникла пожежа загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вогонь охопив автомобілі та обладнання підприємства.

«На фото — наслідки російського обстрілу терміналу «Нової пошти» в передмісті Харкова, — написав Олег Синєгубов.

Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом. Фото: Харківська ОВА Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом. Фото: Харківська ОВА

Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом. Фото: Харківська ОВА Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом. Фото: Харківська ОВА

Синєгубов наголосив, що російські війська вже вчетверте фактично знищують цей термінал, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня Росія атакувала ракетами та безпілотниками по передмістю Харкова. Окрім чотирьох загиблих, ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.