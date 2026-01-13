 Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом: в ОВА показали фото

В Харківській ОВА показали знищений термінал «Нової пошти», де загинули люди

Росія вчергове атакувала термінал «Нової пошти» під Харковом. Фото: Харківська ОВА

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюднив фото наслідків російського обстрілу терміналу «Нової пошти» в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули чотири цивільні людини.

За його словами, зруйнована будівля, а також виникла пожежа загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вогонь охопив автомобілі та обладнання підприємства.

«На фото — наслідки російського обстрілу терміналу «Нової пошти» в передмісті Харкова, — написав Олег Синєгубов.

Синєгубов наголосив, що російські війська вже вчетверте фактично знищують цей термінал, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня Росія атакувала ракетами та безпілотниками по передмістю Харкова. Окрім чотирьох загиблих, ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Комбінована атака Росії по передмістю Харкова: загинули четверо працівників «Нової пошти», зруйновано термінал
Зеленський: Росія знову спрямувала основний удар по українській енергетиці
Уряд готує доплати для енергетиків, які відновлюють мережі після обстрілів
