В Харківській ОВА показали знищений термінал «Нової пошти», де загинули люди
- Новини України
- Світлана Іванченко
13:27, 13 січня, 2026
Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюднив фото наслідків російського обстрілу терміналу «Нової пошти» в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули чотири цивільні людини.
За його словами, зруйнована будівля, а також виникла пожежа загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вогонь охопив автомобілі та обладнання підприємства.
«На фото — наслідки російського обстрілу терміналу «Нової пошти» в передмісті Харкова, — написав Олег Синєгубов.
Синєгубов наголосив, що російські війська вже вчетверте фактично знищують цей термінал, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, у ніч на 13 січня Росія атакувала ракетами та безпілотниками по передмістю Харкова. Окрім чотирьох загиблих, ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.
