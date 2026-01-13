 У Миколаєві судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві рідного брата

У Миколаєві судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві рідного брата

За вбивство брата судитимуть жителя Миколаєва. Фото ілюстративне: depositphotosЗа вбивство брата судитимуть жителя Миколаєва. Фото ілюстративне: depositphotos

У Миколаєві перед судом постане 38-річний місцевий житель, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого брата. За даними слідства, чоловік смертельно поранив родича ножем під час побутового конфлікту.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Подія сталася 16 жовтня 2025 року. Близько 4:45 до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що вбив свого брата.

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили в помешканні тіло 37-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. За висновком судово-медичної експертизи, він помер від ножового поранення грудної клітки.

Слідство встановило, що брати разом вживали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої обвинувачений схопив ніж і вдарив ним родича. Потерпілий помер на місці.

Після скоєного чоловік викинув ніж у вікно, однак згодом правоохоронці знайшли та вилучили знаряддя злочину. Обвинуваченого судитимуть за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт прокуратура скерувала до суду.

Нагадаємо, у Новій Одесі ввечері 19 грудня місцева мешканка виявила свого знайомого з ножовим пораненням. За даними поліції, між чоловіками виник конфлікт після розпиття алкогольних напоїв. Під час сварки один із них ударив іншого ножем, від отриманих поранень чоловік помер.

