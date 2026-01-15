 Кім показав, як сапери розміновували один із портів Миколаєва

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -6.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -6.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кім показав, як сапери розміновували один із портів Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував, на якому фахівці компанії «Українські сервіси розмінування» (UDS) обстежують дно одного з портів Миколаєва на наявність вибухонебезпечних предметів та знешкоджують їх.

Про це він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що за два роки сапери UDS обстежила в Миколаївській області близько 4645,73 гектарів, з яких 3100 гектарів – безоплатно для громад. У результаті фахівці компанії розмінували 783,7 гектарів.

Статистика розмінувань UDS за два роки роботи на Миколаївщині. Фото: Віталій КімСтатистика розмінувань UDS за два роки роботи на Миколаївщині. Фото: Віталій Кім

Окрім цього, в «Українські сервіси розмінування повідомили, що сплатили до бюджету Снігурівської територіальної громади 35,8 мільйонів гривень, що майже на 10 мільйонів більше, ніж торік.

Нагадаємо, що на початку 2024 року між Миколаївською ОВА та UDS було укладено Меморандум про співробітництво щодо розмінування територій у Миколаївській області.

Також у Миколаєві на кладовищі нещодавно виявили та знешкодили нерозірваний касетний боєприпас 3Б30.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині та Одещині стало більше вовків, лисиць і шакалів: їх відстрілюватимуть
Податківці відзвітували, скільки коштів задекларували жителі Миколаївщини у 2024 році
Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївська область увійшла до п’ятірки регіонів з найменшою кількістю ліцензованих лікарів-ФОПів
Податківці відзвітували, скільки коштів задекларували жителі Миколаївщини у 2024 році
На Миколаївщині та Одещині стало більше вовків, лисиць і шакалів: їх відстрілюватимуть

Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня