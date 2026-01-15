Кім показав, як сапери розміновували один із портів Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував, на якому фахівці компанії «Українські сервіси розмінування» (UDS) обстежують дно одного з портів Миколаєва на наявність вибухонебезпечних предметів та знешкоджують їх.

Про це він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що за два роки сапери UDS обстежила в Миколаївській області близько 4645,73 гектарів, з яких 3100 гектарів – безоплатно для громад. У результаті фахівці компанії розмінували 783,7 гектарів.

Статистика розмінувань UDS за два роки роботи на Миколаївщині. Фото: Віталій Кім

Окрім цього, в «Українські сервіси розмінування повідомили, що сплатили до бюджету Снігурівської територіальної громади 35,8 мільйонів гривень, що майже на 10 мільйонів більше, ніж торік.

Нагадаємо, що на початку 2024 року між Миколаївською ОВА та UDS було укладено Меморандум про співробітництво щодо розмінування територій у Миколаївській області.

Також у Миколаєві на кладовищі нещодавно виявили та знешкодили нерозірваний касетний боєприпас 3Б30.