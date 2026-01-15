 Через російський удар по Львову 15 січня постраждала архітектурна пам’ятка

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -5.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові

Унаслідок російської атаки на Львів 15 січня були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури — храмі святих Ольги та Єлизавети.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, російські війська атакували місто бойовим безпілотником, який влучив у дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери. Комунальні працівники, що прибирали сніг неподалік, не постраждали.

Реклама

— Сотні вікон розбиті, постраждав поруч розташований коледж, вибиті вікна в університеті «Львівська політехніка». На жаль, розбиті вітражі в храмі Єлизавети і Ольги — зазначив Максим Козицький.

Як повідомили у Львівській політехніці, вибуховою хвилею пошкоджені 15 вікон у п’ятому навчальному корпусі та ще одне вікно — у шостому навчальному корпусі.

Вибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехнікаВибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехніка
Вибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехнікаВибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехніка
Вибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехнікаВибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехніка

Нагадаємо, що під час російської атаки у Львові безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу памʼятника Степану Бандері. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг неподалік, однак медичної допомоги він не потребував.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що Україна менш готова до миру, ніж Росія
За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий
Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий
Трамп заявив, що Україна менш готова до миру, ніж Росія

Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

У Львові російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері