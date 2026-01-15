Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові

Унаслідок російської атаки на Львів 15 січня були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури — храмі святих Ольги та Єлизавети.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, російські війська атакували місто бойовим безпілотником, який влучив у дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери. Комунальні працівники, що прибирали сніг неподалік, не постраждали.

— Сотні вікон розбиті, постраждав поруч розташований коледж, вибиті вікна в університеті «Львівська політехніка». На жаль, розбиті вітражі в храмі Єлизавети і Ольги — зазначив Максим Козицький.

Як повідомили у Львівській політехніці, вибуховою хвилею пошкоджені 15 вікон у п’ятому навчальному корпусі та ще одне вікно — у шостому навчальному корпусі.

Вибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехніка Вибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехніка Вибиті вікна в університеті через російський удар по Львову 15 січня. Фото: Львівська політехніка

Нагадаємо, що під час російської атаки у Львові безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу памʼятника Степану Бандері. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг неподалік, однак медичної допомоги він не потребував.