 Напад на ТЦК в Одеській області 13 січня: чоловік із викруткою напав на військових

На Одещині чоловік із викруткою напав на військових ТЦК

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦКВійськовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

В Ізмаїлі Одеської області чоловік напав на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП.

За інформацією відомства, 13 січня під час перевірки документів чоловік раптово дістав викрутку та почав агресивно поводитися, погрожуючи військовослужбовцям. Після інциденту він спробував утекти та сів до автомобіля, однак транспортний засіб разом із водієм затримали правоохоронці.

За фактом нападу правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин події, а також осіб, причетних до правопорушення.

Нагадаємо, 14 січня, у селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв службовий мікроавтобус територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік. Наразі правоохоронці розшукують стрілка.

