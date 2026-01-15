 РФ балістикою атакувала порт Одещини: є поранений

РФ вдарила балістикою по порту Одещини: пошкоджено судно, є поранений

У четвер, 15 січня, РФ балістикою атакувала портову інфраструктуру Одещини, пошкоджене цивільне вантажне судно, один член екіпажу — поранений.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами на території Одеського району. На місці виникла пожежа, також пошкоджене цивільне судно.

«Пошкоджено також цивільне вантажне судно під прапором Мальти. На жаль, постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються», — йдеться в повідомленні.

Олег Кіпер вкотре закликав жителів Одещини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі її оголошення негайно прямувати до укриттів.

Раніше російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ, унаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.

