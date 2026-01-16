 На Одещині підліток скинув собаку з обриву: на його матір склали адмінпротокол

На Одещині підліток скинув собаку з обриву: поліція відкрила справу

На Одещині підліток скинув собаку з обриву, поліція відкрила справу. Фото: НацполіціяНа Одещині підліток скинув собаку з обриву, поліція відкрила справу. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці оштрафували жінку, а потім відкрили кримінальну справу, через те, що її неповнолітній син розкрутив собаку на повідку та скинув її зі схилу.

За інформацією правоохоронців, під час моніторингу соціальних мереж вони знайшли відео з інцидентом.

У ході перевірки встановили, що до події причетний 11-річний підліток. Сам хлопець пояснив, що нього це була гра і він не усвідомлював наслідків. За словами поліції, на момент перевірки собака перебував у задовільному стані.

На Одещині підліток скинув собаку з обриву, поліція відкрила справу. Фото: НацполіціяНа Одещині підліток скинув собаку з обриву, поліція відкрила справу. Фото: Нацполіція

Оскільки дитина неповнолітня, поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо матері хлопця — за невиконання батьківських обов’язків із виховання дитини. Жінці загрожує штраф у розмірі до 1700 гривень.

Крім того, правоохоронці провели профілактичну та виховну бесіду з підлітками, які були свідками події, а також із їхніми батьками.

На інцидент відреагувала й зоозахистна організація UAnimals. У своєму дописі вчинок назвали проявом жорстокості та зазначили, що розмір штрафу є надто малим. Крім того, відповідальність за подібні дії не має бути формальною.

Пізніше стало відомо, що поліцейські відкрили кримінальне провадження. Собаку вилучили з родини та доправили до ветеринарної клініки. Наразі собакою опікуються зооволонтери.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який має наблизити українське законодавство до європейських стандартів гуманного ставлення до тварин.

