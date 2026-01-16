На Одещині підліток скинув собаку з обриву, поліція відкрила справу. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці оштрафували жінку, а потім відкрили кримінальну справу, через те, що її неповнолітній син розкрутив собаку на повідку та скинув її зі схилу.

За інформацією правоохоронців, під час моніторингу соціальних мереж вони знайшли відео з інцидентом.

У ході перевірки встановили, що до події причетний 11-річний підліток. Сам хлопець пояснив, що нього це була гра і він не усвідомлював наслідків. За словами поліції, на момент перевірки собака перебував у задовільному стані.

Оскільки дитина неповнолітня, поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо матері хлопця — за невиконання батьківських обов’язків із виховання дитини. Жінці загрожує штраф у розмірі до 1700 гривень.

Крім того, правоохоронці провели профілактичну та виховну бесіду з підлітками, які були свідками події, а також із їхніми батьками.

На інцидент відреагувала й зоозахистна організація UAnimals. У своєму дописі вчинок назвали проявом жорстокості та зазначили, що розмір штрафу є надто малим. Крім того, відповідальність за подібні дії не має бути формальною.

Пізніше стало відомо, що поліцейські відкрили кримінальне провадження. Собаку вилучили з родини та доправили до ветеринарної клініки. Наразі собакою опікуються зооволонтери.

