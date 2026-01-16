 СБУ під час обшуків знайшла понад $300 тис. у очільниці ВЛК на Дніпропетровщині

СБУ під час обшуків знайшла понад $300 тис. у очільниці ВЛК на Дніпропетровщині

Обшуки в очільниці однієї з ВЛК на Дніпропетровщині. Фото: СБУОбшуки в очільниці однієї з ВЛК на Дніпропетровщині. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії при одному з територіальних центрів комплектування правоохоронці виявили понад 300 тисяч доларів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як встановило слідство, посадовиця була однією з організаторок схеми ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, за грошову винагороду вона разом зі спільниками готувала для військовозобов’язаних фіктивні медичні довідки, які дозволяли уникнути призову на військову службу.

Вартість таких «послуг» починалася від 2 500 доларів. Співробітники Служби безпеки задокументували понад 20 фактів передачі неправомірної вигоди учасникам злочинної схеми.

За даними СБУ, для пошуку клієнтів та внесення змін до їхніх військово-облікових документів до протиправної діяльності був залучений співробітник територіального центру комплектування, який діяв у змові з 58-річним мешканцем регіону.

Нині очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 28, частина 1 статті 114-1, частини 1, 3 статті 368 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб;
  • частина 2 статті 28, частина 1 статті 114-1, частини 1, 2 статті 369-2 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у справі щодо розкрадання коштів під час закупівлі дров для Збройних сил України на понад 1,3 мільйона гривень судитимуть ще одного колишнього посадовця Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Таким чином, перед судом постануть уже двоє експосадовців — колишній начальник управління та інспектор-ревізор паливної групи.

