 Експосадовців Миколаївського КЕУ судять за розкрадання дров для ЗСУ на ₴1,3 млн

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -2.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -2.2° Переважно ясно

У справі про розкрадання дров для ЗСУ на понад ₴1,3 млн судитимуть ще одного експосадовця Миколаївського КЕУ

У Миколаєві посадовця підозрюють у розтраті коштів для ЗСУ. Фото: ДБРУ Миколаєві посадовця підозрюють у розтраті коштів для ЗСУ. Фото: ДБР

У справі щодо розкрадання коштів під час закупівлі дров для Збройних сил України на понад 1,3 мільйонів гривень судитимуть ще одного колишнього посадовця Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Таким чином, перед судом постануть уже двоє експосадовців — колишній начальник управління та інспектор-ревізор паливної групи.

Про це повідомили в Миколаївській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, посадовці через підставну компанію уклали договір із підконтрольним їм підприємством на постачання дров для ЗСУ. Проте насправді ця компанія дрова не постачала. Натомість близько 1500 кубометрів деревини підозрювані нібито придбали у сторонніх осіб за значно нижчою ціною, а різницю коштів сумою понад 1,3 мільйонів гривень обвинувачені привласнили.

Зазначається, що колишнім посадовцям оголосили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах — це частина 5 статті 191 Кримінального Кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про викриття злочинної організації, яка під час виконання контрактів Міністерства оборони України постачала ЗСУ неякісні боєприпаси. Орієнтовна сума збитків у цій справі становить майже 3 мільярда гривень.

Головне сьогодні