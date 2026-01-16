Земельна афера на ₴75 млн: в Одесі нотаріуса підозрюють у шахрайстві

В Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської області

В Одесі нотаріуса разом зі спільниками підозрюють у причетності до земельних махінацій. Йдеться про незаконне оформлення у приватну власність земельних ділянок у межах міста.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років ймовірно під керівництвом 55-річного організатора двоє жінок підшуковували незабудовані земельні ділянки, які не мали офіційно зареєстрованих власників. Для цього виготовляли підроблені правовстановлюючі документи.

До схеми залучили ще чотирьох осіб. Підозрювані використовували факт смерті родичів, від імені яких подавали нотаріусам заздалегідь підроблені земельні документи, нібито знайдені серед особистих речей померлих. На їх підставі незаконно оформлювали спадщину та набували право власності на земельні ділянки. В одному з епізодів підозрюваний особисто виступив у ролі виконавця, скориставшись фактом смерті близького родича.

Надалі земельні ділянки неодноразово перереєстровували на підконтрольних фізичних та юридичних осіб з метою приховування їх реального походження, а також дробили на менші наділи. Після завершення всіх формальностей підозрювані планували реалізувати землю добросовісним покупцям.

За даними слідства, незаконно оформлено право власності на п’ять земельних ділянок у Приморському та Хаджибейському районах Одеси загальною площею майже 1,3 гектара. Територіальній громаді міста завдано збитків на суму понад 75 мільйонів гривень.

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання учасникам угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організатору та двом співучасницям інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також підроблення документів.

