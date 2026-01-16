 ₴75 млн шкоди: в Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельних аферах

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -7.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -7.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Земельна афера на ₴75 млн: в Одесі нотаріуса підозрюють у шахрайстві

В Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської області

В Одесі нотаріуса разом зі спільниками підозрюють у причетності до земельних махінацій. Йдеться про незаконне оформлення у приватну власність земельних ділянок у межах міста.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років ймовірно під керівництвом 55-річного організатора двоє жінок підшуковували незабудовані земельні ділянки, які не мали офіційно зареєстрованих власників. Для цього виготовляли підроблені правовстановлюючі документи.

До схеми залучили ще чотирьох осіб. Підозрювані використовували факт смерті родичів, від імені яких подавали нотаріусам заздалегідь підроблені земельні документи, нібито знайдені серед особистих речей померлих. На їх підставі незаконно оформлювали спадщину та набували право власності на земельні ділянки. В одному з епізодів підозрюваний особисто виступив у ролі виконавця, скориставшись фактом смерті близького родича.

В Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської області

Надалі земельні ділянки неодноразово перереєстровували на підконтрольних фізичних та юридичних осіб з метою приховування їх реального походження, а також дробили на менші наділи. Після завершення всіх формальностей підозрювані планували реалізувати землю добросовісним покупцям.

За даними слідства, незаконно оформлено право власності на п’ять земельних ділянок у Приморському та Хаджибейському районах Одеси загальною площею майже 1,3 гектара. Територіальній громаді міста завдано збитків на суму понад 75 мільйонів гривень.

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання учасникам угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організатору та двом співучасницям інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також підроблення документів.

В Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської області
В Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської областіВ Одесі нотаріуса та спільників підозрюють в земельній афері. Фото: Прокуратура Одеської області

Нагадаємо, що на Миколаївщині понад 150 гектарів земель водного фонду повернули у власність громади за рішенням Верховного Суду. Йдеться про ставки та гідротехнічні споруди, які орендар використовував із грубим порушенням умов договору.

Останні новини про: Одеса

В Одесі не подовжать зимові канікули: школи працюватимуть у звичному режимі
В Одесі посилюють заходи з економії світла через навантаження на мережі
Викрали та вимагали $6 тисяч: трьом працівникам Одеського ТЦК повідомили про підозру
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Викрали та вимагали $6 тисяч: трьом працівникам Одеського ТЦК повідомили про підозру
В Одесі посилюють заходи з економії світла через навантаження на мережі
В Одесі не подовжать зимові канікули: школи працюватимуть у звичному режимі

Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

4 години тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні