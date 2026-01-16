 Викрадення та вимагання $6 тис.: працівникам Одеського ТЦК оголошено підозру

Викрали та вимагали $6 тисяч: трьом працівникам Одеського ТЦК повідомили про підозру

Трьом працівникам Одеського ТЦК повідомили про підозру у викраденні та вимаганні грошей з військовозобов'язаного.

В Одесі правоохоронці спільно з СБУ повідомили про підозру трьом працівникам районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та одному члену громадської організації у викраденні чоловіка та вимаганні від нього 6 тисяч доларів США за звільнення.

За даними Одеської обласної прокуратури, під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі міста підозрювані викрали чоловіка, посадили його в автобус та протягом приблизно години силою возили містом. Зазначається, що під час цього вони нібито вимагали від потерпілого 6000 доларів за те, щоб не доставляти його до районного ТЦК.

Усі підозрювані затримані. Наразі вирішується питання про офіційне повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік із викруткою напав на військових ТЦК.

