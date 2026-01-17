 Витік промислових стоків біля Доманівки: небезпека для довкілля

  • субота

    17 січня, 2026

  • -10°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -10° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині поблизу селища Доманівка зафіксували витік небезпечних промислових стоків

У Миколаївській області екоінспектори зафіксували витік промислових стічних вод за межі очисних споруд поблизу селища Доманівка Вознесенського району.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, інцидент стався 7 січня. За даними екоінспекторів, стоки з полів фільтрації потрапили на прилеглу територію та просочуються в ґрунт.

Речовина має різкий запах сірководню, сіре забарвлення з білуватим відтінком і після проникнення в землю утворює білі кристали. Такі ознаки можуть свідчити про потенційну небезпеку для довкілля.

Оскільки витік стався за межами очисних споруд, інспектори провели заміри площі забруднення та відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень.

Екоінспекція вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів.

Ситуація перебуває на контролі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч.

Останні новини про: Екологія

У Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів: збитки сягають майже ₴5 млрд
У Миколаєві аварійні та сухі дерева зноситимуть за новими правилами
У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
У Миколаєві аварійні та сухі дерева зноситимуть за новими правилами
У Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів: збитки сягають майже ₴5 млрд

Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

11 годин тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні