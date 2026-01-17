На Миколаївщині поблизу селища Доманівка зафіксували витік небезпечних промислових стоків

У Миколаївській області екоінспектори зафіксували витік промислових стічних вод за межі очисних споруд поблизу селища Доманівка Вознесенського району.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, інцидент стався 7 січня. За даними екоінспекторів, стоки з полів фільтрації потрапили на прилеглу територію та просочуються в ґрунт.

Речовина має різкий запах сірководню, сіре забарвлення з білуватим відтінком і після проникнення в землю утворює білі кристали. Такі ознаки можуть свідчити про потенційну небезпеку для довкілля.

Оскільки витік стався за межами очисних споруд, інспектори провели заміри площі забруднення та відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень.

Екоінспекція вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів.

Ситуація перебуває на контролі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч.