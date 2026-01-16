 У дитсадку Миколаєва підрядники пошкодили дерева: збитки оцінили в майже ₴60 тисяч

У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч

У Миколаєві на проспекті Героїв України на території одного з дитячих садків підрядна організація кронувала дерев, як наслідок — шість дерев пошкоджені вщент.

Про інцидент повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У дитсадку Миколаєва підрядники пошкодили дерева. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуУ дитсадку Миколаєва підрядники пошкодили дерева. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
«У результаті 6 дерев були пошкоджені до ступеня припинення росту. Фактично вони втратили здатність відновлюватися та виконувати свої екологічні функції», — повідомили екологи.

Зазначається, що за результатами перевірки склали два адміністративні протоколи. Загальна сума штрафів склала понад одну тисячу гривень, а розмір завданої довкіллю шкоди оцінили у 58 тисяч гривень. Станом на сьогодні адміністративні штрафи та повна сума збитків вже сплачені до бюджету.

В екоінспекції наголошують, що обрізка дерев має проводитися виключно фахівцями.

«Перетворення дерева на «стовп» — це не догляд, а порушення законодавства. Закликаємо мешканців бути пильними та повідомляти про підозрілі роботи з деревами у своєму районі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві затвердили доповнення до порядку видалення зелених насаджень, які дозволяють зносити аварійні, сухостійні та фаутні дерева за рішенням більшості членів спеціальної комісії.

Реклама
