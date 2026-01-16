 Зеленський: розвідка попереджає про масовані удари РФ

  пʼятниця

    16 січня, 2026

Зеленський: розвідка попереджає, що росіяни готуються до нових масованих ударів

Володимир Зеленський. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки Росія готується до нових масштабних атак по території України.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 16 січня.

— Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули, — зазначив він.

Він також додав, що Міністерство оборони України проводить значну роботу для посилення захисту, водночас закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії.

