Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії, — Зеленський

Володимир Зеленський на конференції. Фото: МикВістіВолодимир Зеленський на конференції. Фото: МикВісті

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора споживання електроенергії в Україні становило 18 ГВт, тоді як можливості енергосистеми — лише 11 ГВт.

Про це він повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

«Відновлення відбувається після кожного удару. У нас велика кількість ремонтних бригад, але вони не можуть впоратися з усім самостійно — це комплексна робота», — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що ситуація в енергетиці залишається напруженою, і щоденні атаки ворога створюють додаткові виклики.

«Щодня ведеться робота не лише з відновлення електростанцій, а й з підтримки технічних можливостей імпорту електроенергії, які також руйнуються через щоденні атаки російських сил», — сказав президент.

Президент також наголосив, що не буде уточнювати місця відновлювальних робіт, щоб уникнути ризику повторних ударів.

Нагадаємо, Уряд України допускає можливість послаблення комендантської години на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці. Перелік населених пунктів, у яких діятимуть такі пом’якшення, визначатимуть окремо.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві.

