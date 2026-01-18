На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж

На Миколаївщині виникло 9 пожеж, фото: ДСНС

У суботу, 17 січня, на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж, більшість із яких сталися у житловому секторі області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Двічі рятувальники гасили займання перекриттів будівель. Спочатку загорівся житловий будинок у селищі Криве Озеро Кривоозерської громади на Первомайщині — вогонь охопив 1,5 квадратного метра. Згодом пожежа виникла в літній кухні у селищі Братське Вознесенського району.

Також тричі горіли господарчі споруди у Вознесенську, Веселинівській громаді та в Ольшанській громаді. Дві пожежі охопили площу по 45 квадратних метрів, ще одна — 6 квадратів.

У Миколаєві рятувальники гасили сміття в теплотрасі та палаючий пластиковий контейнер. Ще одну пожежу сухої трави ліквідували у Новому Бузі Баштанської громади.

«Від ДСНС працювали 46 вогнеборців, 12 одиниць техніки. Причини встановлюються», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 16 січня та в ніч проти 17 січня на території Миколаївської області сталося чотири пожежі. Дві з них виникли в житлових будинках, одна — на відкритій території, ще одна — у підвалі.