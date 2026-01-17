 Чотири пожежі у Миколаївській області 16 січня

На Миколаївщині загорілися два житлові будинки

На території Миколаївської області сталося чотири пожежі. Фото: ДСНСНа території Миколаївської області сталося чотири пожежі. Фото: ДСНС

16 січня та в ніч проти 17 січня на території Миколаївської області сталося чотири пожежі. Дві з них виникли в житлових будинках, одна — на відкритій території, ще одна — у підвалі.

Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілися сміття та автомобільні шини на відкритій місцевості. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів. Рятувальники швидко ліквідували пожежу.

У селі Криве Озеро Первомайського району горів дах житлового будинку. Площа займання становила 15 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Ще одна пожежа сталася у Снігурівці. Там зайнялася літня кухня на території приватного домоволодіння. Під час пожежі постраждав чоловік 1950 року народження. Його госпіталізували до міської лікарні з отруєнням чадним газом.

Також пожежа виникла в підвальному приміщенні в Миколаєві. Вогонь охопив близько 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в спеціальних апаратах для захисту органів дихання.

На всі виклики оперативно реагували підрозділи ДСНС. До гасіння залучили 5 одиниць спецтехніки та 19 рятувальників.

Нагадаємо, що упродовж доби 15 січня та вночі 16 січня на Миколаївщині сталося сім пожеж. Внаслідок однієї з них загинула жінка, ще в одній пожежі травмувалися двоє чоловіків.

