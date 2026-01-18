 Кім порівняв Миколаїв із Харковом і заявив, що місто потрібно зробити охайним

  • неділя

    18 січня, 2026

  • -7.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -7.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Наше завдання змінити», — Кім хоче зробити Миколаїв охайним, як Харків

Віталій Кім, архівне фото: МикВістіВіталій Кім, архівне фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що хоче зробити Миколаїв «більш охайним, як Харків».

Про це він розповів в інтервʼю Наталії Мосейчук.

За його словами, порівнювати міста не можна, адже Харків має більший бюджет, водночас він виглядає охайнішим.

— Я був у Харкові. Мені він подобається з точки зору охайності більше. Там зараз теж реалізовані проєкти на набережній, я їх бачив, у парках туалети з рибками, можна ходити босоніж. Тобто там дійсно працюють. Не можна порівнювати повністю, бо в Харкові бюджет більший, а у нас мінусовий, є проблеми. І є політична складова: Кернес (Геннадій Кернес був мером Харкова з 2010 року до 2020 року, — прим.) багато років керував містом, у нього була команда. Миколаїв безумовно програє, і наше завдання це змінити в кращу сторону, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що держава несправедливо підходить до розподілу фінансової підтримки між прифронтовими містами. За його словами, Миколаїв, на відміну від Харкова, не отримує компенсацій за неотримані податки та додаткових коштів на утримання громадського транспорту.

Мер пояснив, що в Україні діє механізм реверсної дотації, за яким частину коштів із бюджетів громад вилучають до державного бюджету для подальшого перерозподілу на користь регіонів, які цього потребують. Однак Миколаїв такої компенсації не отримує, але місто, за його словами, потребує допомоги від держави.

Останні новини про: Миколаїв

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня
Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки
У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
Реклама
Читайте також:
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
Якими будуть вимкнення електрики 17 січня: оприлюднили попередні графіки
Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

У Миколаєві працює 28 пунктів видачі води на базі облтеплоенерго

«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський