«Наше завдання змінити», — Кім хоче зробити Миколаїв охайним, як Харків

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що хоче зробити Миколаїв «більш охайним, як Харків».

Про це він розповів в інтервʼю Наталії Мосейчук.

За його словами, порівнювати міста не можна, адже Харків має більший бюджет, водночас він виглядає охайнішим.

— Я був у Харкові. Мені він подобається з точки зору охайності більше. Там зараз теж реалізовані проєкти на набережній, я їх бачив, у парках туалети з рибками, можна ходити босоніж. Тобто там дійсно працюють. Не можна порівнювати повністю, бо в Харкові бюджет більший, а у нас мінусовий, є проблеми. І є політична складова: Кернес (Геннадій Кернес був мером Харкова з 2010 року до 2020 року, — прим.) багато років керував містом, у нього була команда. Миколаїв безумовно програє, і наше завдання це змінити в кращу сторону, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що держава несправедливо підходить до розподілу фінансової підтримки між прифронтовими містами. За його словами, Миколаїв, на відміну від Харкова, не отримує компенсацій за неотримані податки та додаткових коштів на утримання громадського транспорту.

Мер пояснив, що в Україні діє механізм реверсної дотації, за яким частину коштів із бюджетів громад вилучають до державного бюджету для подальшого перерозподілу на користь регіонів, які цього потребують. Однак Миколаїв такої компенсації не отримує, але місто, за його словами, потребує допомоги від держави.