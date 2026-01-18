У Миколаєві водій Lexus збив пішохода: поліція з’ясовує обставини ДТП
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
18:10, 18 січня, 2026
-
Поліція з’ясовує обставини ДТП у Миколаєві, де водій позашляховика збив 66-річну жінку на пішохідному переході.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що сьогодні, 18 січня, на проспекті Центральному у Миколаєві 49-річний водій автомобіля Lexus LX 600 наїхав на пішохода, яка перетинала дорогу.
«Внаслідок автопригоди 66-річну жінку із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди», — йдеться у пресслужбі.
У пресслужбі додали, що слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, упродовж 2025 року на території Миколаєва зафіксували 1 950 дорожньо-транспортних пригод. За даними правоохоронців, у 24 аваріях були загиблі, ще у 501 ДТП — травмовані. Загалом внаслідок дорожніх аварій у місті за рік загинули 28 людей, ще 625 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
Окремо в поліції надали статистику щодо аварій за участі пішоходів. Таких ДТП у 2025 році сталося 177. За рік загинули 13 осіб, а 168 людей були травмовані.
Останні новини про: ДТП
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.