До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

Опубліковані графіки відключень світла на Миколаївщині на 19 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 19 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

1.2 — 00:00–07:00; 09:30–14:00; 17:30–21:00

Всього: 15 годин

Всього: 15 годин

2.1 — 00:00–07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:30

Всього: 15 годин 30 хвилин

Всього: 15 годин 30 хвилин

2.2 — 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

Всього: 13 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00–21:00

Всього: 14 годин

Всього: 14 годин

3.2 — 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–21:00

Всього: 14 годин

Всього: 14 годин

4.1 — 03:30–10:30; 14:00–21:00

Всього: 14 годин

Всього: 14 годин

4.2 — 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00–21:00

Всього: 14 годин

Всього: 14 годин

5.1 — 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

Всього: 13 годин 30 хвилин

5.2 — 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–22:30

Всього: 15 годин 30 хвилин

Всього: 15 годин 30 хвилин

6.1 — 07:00–14:00; 17:30–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

Всього: 13 годин 30 хвилин

6.2 — 05:30–10:30; 14:00–17:30; 21:00–00:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

Всього: 11 годин 30 хвилин

Нагадаємо, у Миколаєві планові відключення електроенергії тривають до 16 годин на день, хоча суттєвих пошкоджень мережі немає. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, відключення є плановими і пов’язані із загальним станом енергетичної системи.