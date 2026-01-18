До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня
У Миколаєві та по області 19 січня очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 — 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 1.2 — 00:00–07:00; 09:30–14:00; 17:30–21:00
Всього: 15 годин
- 2.1 — 00:00–07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:30
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 2.2 — 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 3.1 — 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00–21:00
Всього: 14 годин
- 3.2 — 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–21:00
Всього: 14 годин
- 4.1 — 03:30–10:30; 14:00–21:00
Всього: 14 годин
- 4.2 — 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00–21:00
Всього: 14 годин
- 5.1 — 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 5.2 — 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–22:30
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 6.1 — 07:00–14:00; 17:30–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 6.2 — 05:30–10:30; 14:00–17:30; 21:00–00:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
Нагадаємо, у Миколаєві планові відключення електроенергії тривають до 16 годин на день, хоча суттєвих пошкоджень мережі немає. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, відключення є плановими і пов’язані із загальним станом енергетичної системи.
