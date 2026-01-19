За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Упродовж минулої доби, 18 січня, російські війська знову обстрілювали Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни двічі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські військові сім разів атакували FPV-дронами Очаків.