За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:48, 19 січня, 2026
-
Упродовж минулої доби, 18 січня, російські війська знову обстрілювали Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі росіяни двічі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього, російські військові сім разів атакували FPV-дронами Очаків.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.