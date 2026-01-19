 Російські атаки по Миколаївській області за 18 січня

  • понеділок

    19 січня, 2026

  • -6.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -6.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Упродовж минулої доби, 18 січня, російські війська знову обстрілювали Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни двічі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські військові сім разів атакували FPV-дронами Очаків.

Останні новини про: Війна в Україні

Сім ударних БпЛА збили над Миколаївщиною вночі
Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений
Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали двоє людей
Реклама
Читайте також:
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали двоє людей
Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений
Сім ударних БпЛА збили над Миколаївщиною вночі

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений