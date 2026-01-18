 Ворог сім разів атакував Очаківську громаду FPV-дронами: вночі на Миколаївщині збили п’ять «Shahed»

Вночі над Миколаївщиною збили п’ять безпілотників

Збитий Shahed. Фото: poltava.toЗбитий Shahed. Фото: poltava.to

У ніч на 18 січня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено пʼять БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, за минулу добу російські війська здійснили сім атак FPV-дронами по Очакову.

— Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає. У ніч на 18 січня на Миколаївщині збито/подавлено пʼять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів, — повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили та подавили вісім ударних безпілотників типу «Shahed 131/136», а також дрони-імітатори різних типів.

Зранку, 15 січня, російські війська вдарили балістичними ракетами по відкритій місцевості у передмісті Миколаєва.

За добу до цього, росіяни сім разів атакували Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками.

