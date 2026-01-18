Вночі над Миколаївщиною збили п’ять безпілотників
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
8:01, 18 січня, 2026
-
У ніч на 18 січня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено пʼять БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Крім того, за минулу добу російські війська здійснили сім атак FPV-дронами по Очакову.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає. У ніч на 18 січня на Миколаївщині збито/подавлено пʼять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів, — повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, у ніч на 17 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили та подавили вісім ударних безпілотників типу «Shahed 131/136», а також дрони-імітатори різних типів.
Зранку, 15 січня, російські війська вдарили балістичними ракетами по відкритій місцевості у передмісті Миколаєва.
За добу до цього, росіяни сім разів атакували Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.