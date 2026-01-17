Війська РФ атакували Миколаївщину авіабомбами та дронами

На Миколаївщині за ніч збили вісім ворожих дронів. Фото: AP/Efrem Lukatsky

У ніч на 17 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили та подавили вісім ударних безпілотників типу «Shahed 131/136», а також дрони-імітатори різних типів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, загалом минулої доби ворог продовжував атакувати Миколаївський район. Зокрема, сім разів FPV-дронами обстріляли Очаківську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, вдень 16 січня з літаків тактичної авіації з боку моря російські війська спрямували дві керовані авіабомби в напрямку Дніпровсько-Бузького лиману. Внаслідок атаки пошкоджень та поранених немає.

Нагадаємо, що зранку, 15 січня, російські війська вдарили балістичними ракетами по відкритій місцевості у передмісті Миколаєва.

За добу до цього, росіяни сім разів атакували Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками.