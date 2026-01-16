Минулої доби росіяни атакували балістикою передмістя Миколаєва

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Учора зранку, 15 січня, російські війська вдарили балістичними ракетами по відкритій місцевості у передмісті Миколаєва.

Попередньо, застосували ракети «Іскандер-М», повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни сім разів атакували Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками.