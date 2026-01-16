 Обстріл Миколаївської області 15 січня

Минулої доби росіяни атакували балістикою передмістя Миколаєва

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Учора зранку, 15 січня, російські війська вдарили балістичними ракетами по відкритій місцевості у передмісті Миколаєва.

Попередньо, застосували ракети «Іскандер-М», повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни сім разів атакували Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками.

