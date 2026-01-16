Минулої доби росіяни атакували балістикою передмістя Миколаєва
- Марія Хаміцевич
7:50, 16 січня, 2026
Учора зранку, 15 січня, російські війська вдарили балістичними ракетами по відкритій місцевості у передмісті Миколаєва.
Попередньо, застосували ракети «Іскандер-М», повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих також немає.
Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни сім разів атакували Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками.
