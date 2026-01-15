Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками
8:00, 15 січня, 2026
Російські війська впродовж минулої доби, 14 січня, знову обстрілювали Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі росіяни сім разів атакував Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.
