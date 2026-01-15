 Обстріл Миколаївської області 14 січня

Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Російські війська впродовж минулої доби, 14 січня, знову обстрілювали Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни сім разів атакував Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

