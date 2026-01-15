Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Російські війська впродовж минулої доби, 14 січня, знову обстрілювали Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни сім разів атакував Очаківську та Куцурубську громади ударними безпілотниками. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.